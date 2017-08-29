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В Омской области жители 19 домов 6 лет переплачивали за ОДН
Жители села Троицкое Омского района обратились в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение их прав в сфере ЖКХ.
Как выяснилось, с 2011 года ООО «УК «Ясная поляна» незаконно начисляло жильцам плату за сверхнормативное потребление воды по ОДН. Стоимость распределялась между 19-ю домами. Однако соответствующего решения собственники не принимали, отметили в областной прокуратуре.
В итоге каждый собственник жилья переплатил за «коммуналку» за указанный период порядка 2 тысяч рублей. В связи с этим прокурор внес главе ООО «УК «Ясная поляна» представление и обязал произвести перерасчет платы за воду на ОДН.
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