Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36

В Омской области жители 19 домов 6 лет переплачивали за ОДН

Жители села Троицкое Омского района обратились в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение их прав в сфере ЖКХ.

Как выяснилось, с 2011 года ООО «УК «Ясная поляна» незаконно начисляло жильцам плату за сверхнормативное потребление воды по ОДН. Стоимость распределялась между 19-ю домами. Однако соответствующего решения собственники не принимали, отметили в областной прокуратуре.

В итоге каждый собственник жилья переплатил за «коммуналку» за указанный период порядка 2 тысяч рублей. В связи с этим прокурор внес главе ООО «УК «Ясная поляна» представление и обязал произвести перерасчет платы за воду на ОДН.