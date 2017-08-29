Новости → Общество в Омске
Омичи устроили самодельный аквапарк на Иртыше
Омичи устроили самодельный аквапарк на реке Иртыш. Счастливые отдыхающие скатываются в воду с самодельной горки, устроенной на крутом берегу с помощью полиэтиленового рулона. Видеозапись с места события появилась в соцсетях вчера и за сутки набрала более 32 000 просмотров.
Омичи активно обсуждают самодельный аквапарк в соцсетях.
Позитивные ребята, не омичи что ли?!)))
– удивляется Иван Ш.
Русские люди на выдумку горазды))
̶ гордится Оля П.
Как вообще можно купаться в Иртыше?
– не понимает Ольга Р.
Вы воду эту из под крана пьете.
̶ замечает Вячеслав М.
Все такие «модные», только в море купаются, а ребята молодцы, умеют отдыхать.
– отметила Екатерина М.
Постят фотки из Турции трехлетней давности, а сами на центральном пляже лежат ))
̶ подозревает Сергей Я.
Как отметил автор видео, после купания они собрали не только свой полиэтилен, но и мусор за другими отдыхающими.
Читайте также:
Дело омской ОПГ «черных риэлтеров» передано в суд
Экс-полицейский, входивший в организованную преступную группу, похитившую у жителей Омска более чем на 20 миллионов рублей, уже отбывает наказание в колонии общего режима.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Омич высмеял разбитую дорогу по улице Депутатская
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Все упоминания (6)
Новости компаний
Apple представит три новых iPhone 12 сентября в США