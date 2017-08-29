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НовостиОбщество в Омске

Омичи устроили самодельный аквапарк на Иртыше

Омичи устроили самодельный аквапарк на Иртыше
Видео, на котором счастливые отдыхающие катятся в реку с самодельной горки, появилось в соцсетях.
29.08.2017 12:39
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Омичи устроили самодельный аквапарк на реке Иртыш. Счастливые отдыхающие скатываются в воду с самодельной горки, устроенной на крутом берегу с помощью полиэтиленового рулона. Видеозапись с места события появилась в соцсетях вчера и за сутки набрала более 32 000 просмотров.

Омичи активно обсуждают самодельный аквапарк в соцсетях.

Позитивные ребята, не омичи что ли?!)))

– удивляется Иван Ш.

Русские люди на выдумку горазды))

̶  гордится Оля П.

Как вообще можно купаться в Иртыше?

– не понимает Ольга Р.

Вы воду эту из под крана пьете.

̶  замечает Вячеслав М.

Все такие «модные», только в море купаются, а ребята молодцы, умеют отдыхать.

– отметила Екатерина М.

Постят фотки из Турции трехлетней давности, а сами на центральном пляже лежат ))

̶  подозревает Сергей Я.

Как отметил автор видео, после купания они собрали не только свой полиэтилен, но и мусор за другими отдыхающими.

Автор: Дарья Нуриева
Просмотров: 40
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