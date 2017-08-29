55-летняя женщина-инвалид утонула в Омской области

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Жительница села Новоцарицыно Москаленского района Омской области утонула вчера в котловане. 55-летняя женщина была инвалидом II группы и не имела кистей обеих рук. Данный факт не остановил ее от желания искупаться.

Односельчане сразу заметили, что женщина тонет и оперативно вытащили ее на берег. Пенсионерка была еще в сознании. Ее последними словами стало заявление, что с ней все хорошо, но она просто устала и хочет спать. После этого женщина моментально потеряла сознание и умерла.

Как сообщает пресс-служба Исилькульского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области, по заключению судмедэкспертизы причиной смерти стало утопление в пресной воде. По данному факту провдится проверка и решается вопрос о дальнейшей квалификации произошедшего.