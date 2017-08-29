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Ежедневно по торговым точкам и частному сектору проводятся рейды на предмет выявления мяса свиней непромышленной выработки.

С момента появления чумы в Омске изъяли более 54 кг опасной свинины

Каждый день в Омске проводятся рейды по выявлению мяса свиней непромышленной выработки. В мероприятиях принимают участие специалисты отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа совместно с сотрудниками Управления Россельхознадзора по Омской области и правоохранительными органами.

Исполняющий обязанности начальника отдела экономики окружной администрации Анна Петухова сообщила, что рейды в округе проводятся по 13-ти местам торговли мясом и мясной продукцией.

Ведется мониторинг частного сектора на предмет выявления личных подсобных хозяйств, содержащих поголовье свиней. Кроме того, мы тесно взаимодействуем с руководством муниципальных и частных рынков для своевременного выявления и пресечения несанкционированной торговли мясом на прилегающей территории,

- добавила Анна Петухова.

Также специалисты предотвращают появление опасной свинины на нелегальных торговых точках, которые расположены на улицах 10 лет Октября, Лермонтова, 20-я Линия, Омская, 4-я Челюскинцев, 21-я Амурская, Багратиона, 24-я Северная, Орджоникидзе, Краснознаменная и Красный Путь, заявляет пресс-служба омской мэрии.

С момента выявления в Омской области очагов африканской чумы свиней и началу контролирующих мероприятий за данным видом мяса, в Центральном округе было изъято более 54 килограммов нелегальной свинины. Нарушители получили 72 протокола об административной ответственности.