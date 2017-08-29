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Из-за резкого торможения омской маршрутки пострадали женщина и маленький ребенок
Вчера в Ленинском округе Омска произошло ДТП, в результате которого за медицинской помощью обратились 48-летняя женщина и 5-летний ребенок. Оба пострадавших получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает.
Инцидент произошел в маршрутном такси №399, следующему по маршруту «Черлакский рынок – СНТ Фантазия». В салоне автобуса находилось 7 пассажиров, при резком торможении многие из них упали на пол.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, 52-летний водитель маршрутного такси был трезв. Причины происшествия выясняются, проводится проверка.
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