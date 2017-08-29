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Одним из снимков с фотосессии модель похвасталась в своем инстаграме.

Омская модель обнимается с афроамериканцем для нью-йоркского журнала

Омская модель Влада Рослякова обнималась с афроамериканцем на фотосессии для нью-йоркского журнала.

В сентябрьском номере IN New York вы сможете найти совершенно новую историю, снятую моим изумительным другом Oliver Stalmans.

— похвасталась модель в своем инстаграме.

Девушка, родившаяся в Омске в 1987 году,начала карьеру модели в России, но скоро получила международную известность. Она снималась для обложек Vogue, L’Officiel, Marie Claire и других глянцевых изданий, а также сотрудничала с Calvin Klein, Gucci, Hermes, H&M и другими известными брендами.

Сейчас омичка живет с мужем в Нью-Йорке.

Как ранее сообщал Омскпресс, омская модель стала лицом обложки итальянского Glamour.