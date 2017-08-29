Омский полицейский спас односельчанина из огня

TkBot/1.0

Старший сержант полиции Евгений Анатольевич Путинцев спас своего односельчанина из горящего дома. Пожар случился ночью в доме 53-летнего жителя Красного Яра Нововаршавского района Омской области. Дом сельчанина сгорел, но сам мужчина остался жив и ему даже не потребовалась госпитализация.

Евгений Путинцев бросился на помощь соседу сразу же, как услышал треск и увидел огонь. Вход в дом был уже заблокирован пламенем, поэтому отважный полицейский лопатой выбил окно и сквозь густой дым отыскал проживающего там мужчину. Владелец жилища уже находился в бессознательном состоянии. Через оконный проем старший сержант полиции вынес пострадавшего и, рискуя жизнью, вернулся в горящий дом, чтобы убедиться, что внутри больше никого нет.