Омский водитель извинился перед девушкой-пешеходом в соцсетях

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Он не пропустил ее на переходе.

Омский водитель не может забыть девушку, которую не пропустил на переходе возле семнадцатого диспетчерского пункта на улице Володарского. В конце концов мужчина решил извиниться перед ней в соцсетях. Вот только вместе с извинениями он обвиняет девушку в невнимательности.

Конечно хочу извиниться перед девушкой, которая меня назвала «примурком» на ДП—17, а именно на пешеходном переходе, где я ей не уступил дорогу. Девушка, Вы поймите одно, что спускаясь с виадука при скорости в 60—70км/ч и увидеть пешехода за 15 метров до него в темноте и затормозить по закону физики не получится. Тем более Вам, как пешеходу, надо убедиться, что Вас пропускают, посмотрев налево и направо, а не идти, зная что мне должны уступить. Есть такие придурки, которые даже не сигналят. ЖИЗНЬ ОДНА.

̶ написал мужчина, пожелавший остаться анонимным, в одной из городских групп.

Теперь пользователи соцсетей обсуждают его признание.

Надо было сбивать, придурком бы не назвала, инфа сотка.

– убежден Илья С.

Если не можешь увидеть и остановиться на скорости 60-70, тогда едь 40-50. Физик ***.

̶ предлагает Марат К.

Пешеходы! Вы хоть фонарик на телефоне включайте, когда переходите в темноте! Я так делаю.

– советует Андрей М.

Всем на заметку. Вчера ехал ночью, на дороге стоял сломавшийся автомобиль с выставленным аварийным знаком. Улица не освещённая, и хоть машину и знак было видно хорошо, хозяин все равно видя фары махал телефоном, чтобы его видели. Пешеходам,видимо, этого не понять...

̶ рассказал Павел Б.

Человеческая жизнь начнёт цениться на дороге только после того, как сделают штраф за наезд на пешехода 1 млн. рублей. Вот тогда будет как за границей, только подошёл к пешеходнику ̶ и все останавливаются, чтобы тебя пропустить

– считает Александр С.

Пешеход знай, умирая на пешеходном переходе, ТЫ ПРАВ !

– иронизирует Василий В.

Правильно тебе девушка сказала. Знаешь, что впереди пешеходник – сбрасывай до такой скорости, с которой успеешь остановиться заблаговременно. Собьешь человека, никто потом не станет слушать про 60-70 км/ч, виадук, темноту и прочее. Поедешь на зону, еще и компенсацию выплатишь.

̶ уверен Артем О.

Это вечный батл!!! Между водителями и переходами! Пока они местами не поменяются, никто ничего друг другу не докажет!

̶ резюмирует Дмитрий Д.

Прочитала ли признание водителя та самая девушка, на данный момент неизвестно.