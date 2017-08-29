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Пациент омского дома престарелых выпал из окна 7 этажа
Труп 58-летнего мужчины, проживающего в Нежинском геронтологическом центре в Омске, нашел под окнами учреждения дворник организации. Пожилой мужчина выпал из окна вместе с москитной сеткой и погиб на месте.
Погибший мужчина страдал психическим заболеванием и считал, что на него некоей ведьмой наложено заклятие. При этом пенсионера характеризуют как очень спокойного, доброго, открытого и неагрессивного человека.
По факту происшествия СУСК России по Омской области проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего для дальнейшего процессуального решения.
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