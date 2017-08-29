Новости → Происшествия в Омске
В городке Нефтянников загорелась «Вьетнамская кухня»
Вчера, 28 августа, в Нефтянниках вечером произошел пожар в одном из павильонов «Вьетнамской кухни». На проспекте Мира помещение вспыхнуло, когда в нем еще находились работники.
К счастью, сотрудники успели выскочить на улицу и не пострадали, сообщает издание «Вечерний Омск».
Пожарные, прибывшие на место происшествия, справились с огнем за 10 минут. По предварительной версии причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Свежие новости Омска
*«Мр. Райт».
Новости рубрики
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Все упоминания (6)
Новости компаний
Apple представит три новых iPhone 12 сентября в США