В городке Нефтянников загорелась «Вьетнамская кухня»

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По предварительной версии причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Вчера, 28 августа, в Нефтянниках вечером произошел пожар в одном из павильонов «Вьетнамской кухни». На проспекте Мира помещение вспыхнуло, когда в нем еще находились работники.

К счастью, сотрудники успели выскочить на улицу и не пострадали, сообщает издание «Вечерний Омск».

Пожарные, прибывшие на место происшествия, справились с огнем за 10 минут. По предварительной версии причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.