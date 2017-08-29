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Омичи смогут воспользоваться китайской медициной в местных больницах
Китайские инвесторы готовы вкладываться в открытие центров народной медицины при омских больницах. О планах открытия при городских больницах центров китайской медицины с включением иглоукалывания в процедуру рассказала министр экономики региона Оксана Фадина.
Планы по открытию таких центров обсуждались в рамках встречи руководителей региональных минэкономики, минпрома и минсельхоза с китайской делегацией, которую возглавляли руководства крупного банка восточного района Внутренней Монголии КНР Baoshang Bank Limited и известной компании по производству растительных масел Luhua Group Co., Ltd.
Напомним, в Омске побывала китайская делегация для расширения экономического сотрудничества. Гости из Поднебесной пробыли в Омске 2 дня и за это время не только провели переговоры и обсудили планы на сотрудничество, но и побывали на экскурсиях на предприятии по переработки сельхозпродукции «Продэкс-Омск» в Таврическом районе Омской области и в омской фирме «Мир стекла».
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