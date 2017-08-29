Жители Омска с радостью встретили «Лихие 90-е»

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В парке на Королева с большим успехом прошел Open Air «Лихие 90-е». Послушать, потанцевать и понастольгировать в парк пришли несколько сотен омичей. Костюмы в стиле 90-х, хорошо знакомые песни и теплая, дружная атмосфера царили на этом мероприятии.

Жители города с удовольствием танцевали и подпевали любимым хитам групп «Краски», «Руки Вверх», Scooter, «Тату» и другим. Самым долгим было выступление Марины Киреевой — одной из солисток группы «Краски». Она пела целый час, а после концерта провела автограф-сессию.

В числе гостей мероприятия были как молодые люди, так и люди постарше. Также среди посетителей было очень много мам с маленькими детьми. В завершении мероприятия гости фестиваля поучаствовали в конкурсах, а затем продолжили танцевать под песни омской группы «Цемент Band», которую называют «рок-сердцем города Омск».