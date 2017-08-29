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В Омске парень с плакатом предупреждает водителей о «казачьих» камерах
В Омске 28-летний парень с предупреждающим плакатом стоит на обочине, предупреждая водителей о камерах, которые установили казачьи организации. Накануне пикетчика заметили возле Космического проспекта. Ему 28 лет, недавно он вернулся в Омск с вахты на севере, где работал сварщиком. А вот во время отпуска омич решил проявить гражданскую активность.
Решил спонтанно помочь автолюбителям. Я встал примерно в 150 м от камеры, чтобы казаки меня не видели. Пока стоял, все водители сразу притормаживали, когда меня видели, улыбались.
̶ цитирует слова пикетчика «НГС55».
Горожане активно обсуждают в соцсетях поступок Валерия.
Респект чувак!
– оценил поступок Валерия Станислав М.
Одно дело камеры от гайцов, а другое от *** казаков, которые себе на пузырь и новые медальки зарабатывают.
̶ поддерживает пользователь под анархическим ником Нестор Махно.
Мужик!
– считает Турал О.
Вахты по жизни до добра не доводят)
̶ уверен Сергей Л.
Причем больше машины скорость сбросили видя этого мужика, чем от казаков в кустах.
– уверен Александр П.
Официальных комментариев со стороны казачьих организаций и правоохранительных органов на данный момент не поступало.
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