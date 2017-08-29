Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36

В Омске парень с плакатом предупреждает водителей о «казачьих» камерах

В Омске 28-летний парень с предупреждающим плакатом стоит на обочине, предупреждая водителей о камерах, которые установили казачьи организации. Накануне пикетчика заметили возле Космического проспекта. Ему 28 лет, недавно он вернулся в Омск с вахты на севере, где работал сварщиком. А вот во время отпуска омич решил проявить гражданскую активность.

Решил спонтанно помочь автолюбителям. Я встал примерно в 150 м от камеры, чтобы казаки меня не видели. Пока стоял, все водители сразу притормаживали, когда меня видели, улыбались.

̶ цитирует слова пикетчика «НГС55».

Горожане активно обсуждают в соцсетях поступок Валерия.

Респект чувак!

– оценил поступок Валерия Станислав М.

Одно дело камеры от гайцов, а другое от *** казаков, которые себе на пузырь и новые медальки зарабатывают.

̶ поддерживает пользователь под анархическим ником Нестор Махно.

Мужик!

– считает Турал О.

Вахты по жизни до добра не доводят)

̶ уверен Сергей Л.

Причем больше машины скорость сбросили видя этого мужика, чем от казаков в кустах.

– уверен Александр П.

Официальных комментариев со стороны казачьих организаций и правоохранительных органов на данный момент не поступало.