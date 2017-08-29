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НовостиОбщество в Омске

В «Гармонии» рассказали про «Безопасное лето»

В «Гармонии» рассказали про «Безопасное лето»
Источник картинки
Омские следователи провели открытый урок «Безопасное лето» в КУ Омской области «Cоциально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония».
29.08.2017 11:03
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Омские следователи провели открытый урок для малышей «Безопасное лето» в казенном учреждении Омской области «Cоциально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония». Сотрудники следственного отдела по Октябрьскому округу г. Омска Следственного управления СК России по Омской области объяснили детям почему опасно находиться у открытого окна, на большой высоте, чем опасны такие увлечения как селфи, паркур и зацеп.

Также следователи рассказали детям о том, как надо действовать, если оказался в опасной для жизни ситуации, например, на воде, во время пожара или заблудился в лесу, выучили с ребятами жизненно-необходимые правила и телефоны служб спасения, а также повторили правила безопасности при общении с незнакомыми людьми на улице, на детских площадках, в подъездах и, особенно, в социальных сетях.

Автор: Варвара Кошкина
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