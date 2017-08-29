Новости → Происшествия в Омске
В Омске росгвардейцы задержали похитителей автомобильных значков
Вчера ночью, 28 августа, около 3:30 часов росгвардейцы получили сигнал об автокражах на Левобережье Омска. Как стало ясно по прибытии на место случившегося, с нескольких машин украли эмблемы автомобильных марок и буквы.
Злоумышленников, которыми оказались трое парней 17-19 лет, задержали в соседнем дворе. При досмотре в их рюкзаках нашли почти 30 металлических эмблем разных марок машин. Значки с автомобилей молодые люди отрывали в микрорайоне «Кристалл».
Фигурантов сотрудники Росгвардии передали полицейским. Правоохранители продолжают проверку.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В поселке Ачаирский на ходу загорелся грузовик
Омские бабушки борются с закладчиками
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Apple представит три новых iPhone 12 сентября в США
Kodak вернулся на российский рынок
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000