В Омске росгвардейцы задержали похитителей автомобильных значков

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Вчера ночью, 28 августа, около 3:30 часов росгвардейцы получили сигнал об автокражах на Левобережье Омска. Как стало ясно по прибытии на место случившегося, с нескольких машин украли эмблемы автомобильных марок и буквы.

Злоумышленников, которыми оказались трое парней 17-19 лет, задержали в соседнем дворе. При досмотре в их рюкзаках нашли почти 30 металлических эмблем разных марок машин. Значки с автомобилей молодые люди отрывали в микрорайоне «Кристалл».

Фигурантов сотрудники Росгвардии передали полицейским. Правоохранители продолжают проверку.