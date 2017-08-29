Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
29
августа
вт
Вечер +21
Ночь +14
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.50 58.70
EUR70.00 70.10
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0

НовостиПроисшествия в Омске

В Омске росгвардейцы задержали похитителей автомобильных значков

В Омске росгвардейцы задержали похитителей автомобильных значков
Источник картинки
Фигурантами оказались парни 17-19 лет.
29.08.2017 11:04
Поделиться:

Вчера ночью, 28 августа, около 3:30 часов росгвардейцы получили сигнал об автокражах на Левобережье Омска. Как стало ясно по прибытии на место случившегося, с нескольких машин украли эмблемы автомобильных марок и буквы.

Злоумышленников, которыми оказались трое парней 17-19 лет, задержали в соседнем дворе. При досмотре в их рюкзаках нашли почти 30 металлических эмблем разных марок машин. Значки с автомобилей молодые люди отрывали в микрорайоне «Кристалл».

Фигурантов сотрудники Росгвардии передали полицейским. Правоохранители продолжают проверку.

Автор: Анна Гапошина
Просмотров: 69
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: новости Омск, автомобили, росгвардия, кража, полиция, логотип

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Всем именинникам скидка 20%*. Шоу-программы каждую пятницу и субботу
Крылья & Променад, банкетно-ресторанный комплекс
Крупской, 8/1
GOSTY, ресто-бар
Кемеровская, 9

Новости рубрики

В поселке Ачаирский на ходу загорелся грузовик

В поселке Ачаирский на ходу загорелся грузовик

301 просмотров, комментировать
В соцсетях омичи обсуждают потасовку на парковке в Нефтянниках

В соцсетях омичи обсуждают потасовку на парковке в Нефтянниках

384 просмотров, комментировать
В Омске при капремонте дома на Орджоникидзе похитили 1,2 миллиона

В Омске при капремонте дома на Орджоникидзе похитили 1,2 миллиона

300 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске девушка заплатила мошенникам 3600 за несуществующий приз

В Омске девушка заплатила мошенникам 3600 за несуществующий приз

281 просмотров, комментировать
Россияне рассказали, как они используют записи с видеорегистраторов

Россияне рассказали, как они используют записи с видеорегистраторов

207 просмотров, комментировать
Омские бабушки борются с закладчиками

Омские бабушки борются с закладчиками

290 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2273 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5224 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Сметанин Евгений Станиславович
Сметанин Евгений Станиславович

// Депутат Омского Горсовета пытался скрыть дорогое имущество супруги

Все упоминания (18)

Зоммер Евгений Иванович
Зоммер Евгений Иванович

// Около 1000 заявок от омичей поступило на газификацию домов в Старом Кировске

Все упоминания (11)

Шенфельд Светлана Аркадьевна
Шенфельд Светлана Аркадьевна

// Глава Омской области наградит ликвидаторов ЧП в едва не обрушившемся доме

Все упоминания (47)

Кубок Содружества
Кубок Содружества

// "Кубок содружества" соберет борцов

Все упоминания (1)

Кросс Наций
Кросс Наций

// "Кросс наций – 2011" собрал более 17 тысяч любителей бега

Все упоминания (4)

Кедровица
Кедровица

// Водку от "Омсквинпрома" признали лучшей

Все упоминания (11)

ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС, ООО
ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС, ООО

// General Electric раскрутит Омску турбину

Все упоминания (2)

Управление МВД России по Омской области
Управление МВД России по Омской области

// Это не Омск: в МВД опровергли информацию о перевернувшемся военном кране

Все упоминания (39)

ТехноДиво
ТехноДиво

// "ТехноДиво" дивное

Все упоминания (1)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
Утренний комментарий: Доллар снижается, рынки сохраняют оптимизм

Утренний комментарий: Доллар снижается, рынки сохраняют оптимизм

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
В столице рассмотрят возможности импортозамещения в текстильной и легкой промышленности

В столице рассмотрят возможности импортозамещения в текстильной и легкой промышленности

84 просмотров, комментировать
Apple представит три новых iPhone 12 сентября в США

Apple представит три новых iPhone 12 сентября в США

308 просмотров, комментировать
Иностранные СМИ: Bethesda разрабатывает игру по мотивам «Игры Престолов»

Иностранные СМИ: Bethesda разрабатывает игру по мотивам «Игры Престолов»

2220 просмотров, комментировать
В Сети обсуждают финал седьмого сезона «Игры престолов»

В Сети обсуждают финал седьмого сезона «Игры престолов»

233 просмотров, комментировать
В Москве проведут первый иммерсивный спектакль для детей

В Москве проведут первый иммерсивный спектакль для детей

196 просмотров, комментировать
Kodak вернулся на российский рынок

Kodak вернулся на российский рынок

260 просмотров, комментировать
Популярно
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2426 просмотров, комментировать
Иностранные СМИ: Bethesda разрабатывает игру по мотивам «Игры Престолов»

Иностранные СМИ: Bethesda разрабатывает игру по мотивам «Игры Престолов»

2220 просмотров, комментировать
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

2003 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик