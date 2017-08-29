«Техносила» покинула Омск

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В Омске закрылся последний в городе магазин торговой сети бытовой техники и электроники «Техносила», который расолагался в торговом центре «МЕГА». Место «Техносилы» займет другой ритейлер промышленно-финансовой группы «Сафмар» — «М.Видео».

Напомним, торговая сеть бытовой техники и электроники «Техносила» появилась на российском рынке в далеком 1993 году и на сегодняшний день является крупнейшей розничной сетью по объемам продаж в своем сегменте.