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«Техносила» покинула Омск
В Омске закрылся последний в городе магазин торговой сети бытовой техники и электроники «Техносила», который расолагался в торговом центре «МЕГА». Место «Техносилы» займет другой ритейлер промышленно-финансовой группы «Сафмар» — «М.Видео».
Напомним, торговая сеть бытовой техники и электроники «Техносила» появилась на российском рынке в далеком 1993 году и на сегодняшний день является крупнейшей розничной сетью по объемам продаж в своем сегменте.
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