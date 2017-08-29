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Юные омичи примерили парашюты и помолились
Юным жителям Советского и Центрального округов города Омск повезло попасть на экскурсию в 242-й учебный центр подготовки младших специалистов ВДВ. Почти тридцать школьников в возрасте от 10 до 17 лет приобщились к азам радиохимической защиты, разобрались с составными частями автомата Калашникова и понаблюдали за тренировками десантников-срочников.
На экскурсии детей сопровождал священник Дионисий — помощник командира учебного центра по работе с верующими военнослужащими. Он рассказал ребятам об армейских буднях десантников и сопроводил на учебные места, где военные инструкторы помогли подросткам облачиться в снаряжение для прыжков с парашютом, учили поведению в воздухе, и на земле после приземления, правилам размещения в самолете и выхода из него.
А после экскурсии отец Дионисий пригласил ребят в храм Святой Троицы, настоятелем которого он является, рассказал, как проходят службы для воинов-десантников, в том числе, на полевых выходах.
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