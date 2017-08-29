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Омская область присоединилась к всероссийскому фестивалю «Вместе Ярче»
Вчера в Омской области был принят План мероприятий, направленных на пропаганду энергосбережения и эффективного использования энергоресурсов. Регион подключился к проведению мероприятий в рамках фестиваля по энергосбережению #ВместеЯрче-2017.
Стоит отметить, что в Омской области сложилась эффективная система контроля за снижением энергозатрат в бюджетных учреждениях здравоохранения и образования, внедряются современные энергосберегающие технологии на предприятиях и организациях, реализуются программы экологического просвещения молодежи и школьников. В августовскам всероссийском рейтинге Омская область вошла в ТОП-10 регионов страны по энергоэффективности — регион занял по стране 9 место, получив лучший в Сибири результат.
Всероссийский Фестиваль #ВместеЯрчетрадиционно стартует в стране с наступлением осени. Официально его начало будет объявлено 6-7 сентября 2017 г. на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Завершится Фестиваль в Сочи 14 – 22 октября в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) с участием международных гостей. Главная идея фестиваля — подписание личной #декларации о намерении бережного отношения к энергии дома и на работе. Примечательно, что омичи были признаны одними из самых активных жителей России по итогам акции по подписанию личных деклараций по энергосбережению во время прошлогоднего фестиваля.
В рамках фестиваля по энергосбережению #ВместеЯрче-2017 в Омской области пройдут информационные акции, викторины, квесты, конкурсы на тему энергосбережения, тематические уроки и «Неделя энергосбережения» в образовательных учреждениях, творческие и научно-исследовательские конкурсы для школьников и студентов, а также Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК с демонстрацией энергосберегающих технологий.
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