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Жителю Омской области грозит 2 года тюрьмы за культивирование конопли
По сообщению в отдел полиции, правоохранители выехали на осмотр частного домовладения одного из жителей Большереченского района Омской области. В ходе осмотра места происшествия на приусадебном участке полицейские обнаружили 60 ухоженных кустов растения, похожего на коноплю.
Супруга подозреваемого, которая и сообщила о выращивании наркотического растения в полицию, пояснила полицейским, что ее муж заказал в интернете семена и теперь выращивает коноплю для личного употребления. Сотрудники полиции изъяли свежие и высушенные кусты, семена, а также приспособления для выращивания и ухода за зелеными насаждениями.
Ботаническая и химическая экспертизы подтвердили наличие наркотических веществ в изъятых растениях. Теперь 41-летнему жителю Омской области грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, согласно ч.1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».
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