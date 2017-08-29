Компания «Омскэнерго» обновила подстанцию в Калачинске

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Завершился капитальный ремонт подстанции «Мясокомбинат» в Калачинске. Компания «Омскэнерго» произвела ремонт трансформаторов, масляных выключателей, коммутационного оборудования и маслоприёмных устройств, которые предотвращают загрязнение почвы, сообщает пресс-служба ПАО «МРСК Сибири».

Данная реконструкция обошлась примерно в 1 млн. рублей.

Подстанция снабжает электричеством непосредственно мясокомбинат, местных жителей, социально-значимые объекты, региональный элеватор и ЗКСМ.

Стоит добавить, что омские энергетики в 2017 году обновят несколько тысяч воздушных электролиний, отремонтирует более 270 подстанций, заменят опоры ЛЭП и кабельных линий, а также отремонтируют силовые трансформаторы. На все это уйдет более 500 млн. рублей.

Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Сибири»