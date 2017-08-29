Омские турагентства начнут продажу однодневных туров в Тару на фестиваль памяти Ульянова

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Фестиваль «Сотоварищи» пройдет в Омской области с 20 по 26 ноября.

С 20 по 26 ноября в городе Тара пройдет III всероссийский театральный фестиваль «Сотоварищи», приуроченный к 90-летию Михаила Ульянова.

Как рассказал руководитель Северного драматического театра Анджей Неупокоев, гости фестиваля смогут бесплатно насладиться творчеством Театра имени Вахтангова, который покажет спектакль по произведению Александра Солженицына «Матренин двор».

Кроме того, на фестивале можно будет познакомиться с экспозицией, посвященной жизни Михаила Ульянова. Ее подготовит Омский краеведческий музей. Участниками фестиваля также станут Тарский краеведческий музей, Картинная галерея, ДК «Север» и Тарская районная библиотека. Также в доме-музее Михаила Ульянова пройдут мини спектакли.

К 90-летию известного актера было подготовлено 150-страничное издание, в котором опубликованы фото из жизни Михаила Ульянова в городе Тара. Как подчеркнул Анджей Неупокоев, при издании книги финансовую помощь оказывали Областное правительство, Фонд «Сибирская глубинка», депутат Андрей Голушко и другие.

В скором времени омские турагентства начнут продажу билетов на однодневный тур в Тару, чтобы омичи смогли посетить фестиваль и поближе познакомиться с жизнью и творчеством Михаила Ульянова.