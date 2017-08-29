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НовостиОбщество в Омске

УФСИН отрицает нарушения, которые ему приписал Россельхознадзор по Омской области

УФСИН отрицает нарушения, которые ему приписал Россельхознадзор по Омской области
Россельхознадзор не в праве оценивать работу сотрудников службы исполнения наказания.
29.08.2017 09:45
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Напомним, как ранее писал Омскпресс, в ИК-8 была обнаружена африканская чума свиней. После этого Россельхознадзор провел проверку во всех исправительных колониях Омской области. В результате была выявлена масса нарушений, о которых рассказали управлению федеральной службы исполнения наказания.

Россельхознадзор заявил о нарушении законодательства в передаче осужденным посылок, в которых было мясо без указания его происхождения. Также во всех исправительных колониях отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на биологические отходы, вывозимые с территорий подсобных хозяйств, где содержатся свиньи.

Региональный УФСИН в свою очередь ответил, что подобных нарушений в их учреждениях нет, все происходит согласно закону и правилам. Кроме того, в ведомство не поступили результаты проверки, проведенной Россельхознадзором.

Пресс-служба УФСИН по Омской области отмечает, что Россельхознадзор не является уполномоченным органом, который может давать оценку служебной деятельности сотрудникам УФСИН.

Автор: Мария Ильченко
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