В Советском округе Омска затопило частные дома

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В Башенном переулке Советского округа Омска вчера вечером прорвало трубу «ОмскВодоканала» и тонны воды льются прямо на участки проживающих там омичей.

В Башенном переулке Советского округа Омска возле омского СибНИИсхоза вчера вечером прорвало трубу «ОмскВодоканала» и тонны воды льются прямо на участки проживающих там омичей. Вода уже затапливает фундаменты некоторых домов.

Несмотря на то, что происшествие угрожает имуществу людей, специалисты «ОмскВодоканала» не стали ничего делать с протечкой — хотя на вызовы местных жителей и приезжало уже две бригады, жителям подтапливаемых домов сказали ждать утра.