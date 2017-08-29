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В Советском округе Омска затопило частные дома
В Башенном переулке Советского округа Омска возле омского СибНИИсхоза вчера вечером прорвало трубу «ОмскВодоканала» и тонны воды льются прямо на участки проживающих там омичей. Вода уже затапливает фундаменты некоторых домов.
Несмотря на то, что происшествие угрожает имуществу людей, специалисты «ОмскВодоканала» не стали ничего делать с протечкой — хотя на вызовы местных жителей и приезжало уже две бригады, жителям подтапливаемых домов сказали ждать утра.
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