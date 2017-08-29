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Православные омичи вновь выйдут на протест против «Матильды»
Сегодня, 29 августа, в 12:00 часов около военно-патриотического центра «Казачок» пройдет акафист святым Царственным страстотерпцам, организованный тарским епархиальным молодежным отделом.
По завершении песнопений семье Романовых всех приглашают сделать фото с плакатом в защиту семьи царя.
Напомним, это уже не первый протест православных граждан фильму Алексея Учителя «Матильда». В начале августа омичи собрались возле Успенского собора на всероссийское молитвенное стояние против кинокартины. Активисты считают, что «Матильда» — это искажение российской истории, несмотря на то, что в прокат фильм выйдет только через 2 месяца, 25 октября.
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