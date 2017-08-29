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НовостиОбщество в Омске

Омский банковский колледж станет филиалом президентской академии

Омский банковский колледж станет филиалом президентской академии
Уже совсем скоро омские студенты начнут обучение в филиале столичного вуза.
29.08.2017 08:45
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В уставе Российской академии при Президенте РФ произошли изменения. Согласно постановлению правительства теперь Омский банковский колледж Центрального Банка РФ будет являться «Омским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ». Образовательная организация в Омске станет 70-м по счету филиалом столичного вуза.

О реорганизации стало известно еще в мае, когда Дмитрий Медведев распорядился реорганизовать образовательные учреждения подведомственные Банку России. В результате колледжи в Омске, в Хабаровске, в Казани, Орле и Москве будут переименованы в филиалы академии президента РФ.

Как сообщает «Новый Омск», руководители омской и московской организаций подписали договор 21 июля. На новый учебный год при плане в 80 человек зачислены 20. С этого года прекратился набор на заочную форму обучения.

Фото: сайт Омский банковский колледж Банка России РФ

Автор: Мария Ильченко
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