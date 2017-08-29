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НовостиПроисшествия в Омске

Омич похитил у собутыльника мобильник и драгоценности

Омич похитил у собутыльника мобильник и драгоценности
Похищенное имущество он пытался сдать в ломбард.
29.08.2017 08:13
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В минувшее воскресенье, 27 августа, омские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже золотых изделий.

Мужчина привлек внимание страж порядка днем в одном из ломбардов на Левобережье Омска. Он сдавал большое количество ювелирных изделий в обмен на 25 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии начали расспрашивать омича о золотых украшениях, но, отвечая, мужчина замешкался и сознался в краже. С его слов, днем ранее он выпивал дома у малознакомого гражданина. Утром, проснувшись раньше хозяина жилища, он увидел на комоде золото и похитил его, прихватив с собой и мобильный телефон новоиспеченного приятеля.

Как выяснилось, ранее 38-летний фигурант уже был судим. Росгвардейцы передали его полиции.

Автор: Анна Гапошина
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