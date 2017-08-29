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НовостиВ мире

Apple представит три новых iPhone 12 сентября в США

Apple представит три новых iPhone 12 сентября в США
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Одна из главных IT-презентаций года состоится через 2 недели в США.
29.08.2017 03:08
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Компания Apple определилась с датой большой презентации новинок — iPhone 8, iPhone 7s и 7s Plus, а также смарт-часов Apple Watch Series 3 с поддержкой LTE и телеприставки Apple TV с поддержкой 4K HDR и программного обеспечения iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 и tvOS 11. Предполагаемое место и время события — 12 сентября в театре Стива Джобс, сообщает The Wall Street Journal.

Злые языки сразу решили уколоть «яблочников» и отметили, что один из кампусов нового театра так до сих пор и не построен, а значит и презентация скорее всего пройдёт в другом месте.

Новый iPhone будет оснащен технологией распознавания лиц, благодаря которой пользователи смогут разблокировать устройство, пишет Газета Daily. Кроме того, в новой модели смартфонов будут расширенные функции дополненной реальности. Возможность распознавания лиц сделает Apple Pay быстрее, а приложения с дополненной реальностью создадут новые возможности для игр или обустройства дома.

Ранее Омскпресс писал о том, что новая модель iPhone будет стоить от 999 долларов.

Автор: Анна Петрушова
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