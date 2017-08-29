Иностранные СМИ: Bethesda разрабатывает игру по мотивам «Игры Престолов»

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)

В Сети все чаще появляются сообщения о том, что популярный разработчик компьютерных игр взялся за создание нового проекта по культовому сериалу «Игра Престолов», сообщает forbes.com.

Точных сведений о том, кто именно занимается новой игры нет, но все сведения указывают на то, что это может быть компания Bethesda, известная тем, что в свое время разрабатывала такие игры как Fallout 4 или Skyrim. В самой компании слухи о разработке компьютерной версии «Игры Престолов» комментировать отказались, однако сообщили, что сейчас в работе находятся два крупных проекта, один из которых предположительно и является Bethesda: Game of Thrones.

Напомним, что «Беседка» не в первый раз будет рисовать драконов: в культовой игре The Elder Scrolls: Skyrim драконорожденный сражается за судьбу своего мира в провинции Тамриэль.

Уже не первый раз разработчики в различных странах и компаниях пытаются создать компьютерные копии сериала, но ни один проект до сих пор так и не увенчался успехом. Вчера состоялась премьера финальной серии 7 сезона «Игры престолов».