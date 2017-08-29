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Гонщик из Омска на полном ходу врезался в судей
В Нижнем Новгороде на этапе Чемпионата России по дрэг-рейсингу гонщик из Омска Андрей Муленко врезался в ассистентов судей. Преодолев дистанцию, его Chevrolet Corvette Custom Turbo пересек финишную черту. Муленко начал сбрасывать скорость, но у его машины не сработал парашют.
В результате автомобиль на скорости порядка 272 км/ч влетел в ограждение из использованных покрышек. Серьезно пострадали двое ассистентов судей, которые находились за ограждением. Оба доставлены в больницу. У одного из них многочисленные переломы, разрывы легких и печени; у второго – также множество переломов и черепно-мозговая травма.
Как сообщает НГС.Омск, сам Муленко не пострадал. По итогам гонки он, проехав дистанцию за 8,2 секунды, занял второе место в классе FSB.
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