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НовостиПроисшествия в Омске

Гонщик из Омска на полном ходу врезался в судей

Гонщик из Омска на полном ходу врезался в судей
Источник картинки
Двое пострадавших находятся в больнице с многочисленными травмами. 
29.08.2017 02:15
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В Нижнем Новгороде на этапе Чемпионата России по дрэг-рейсингу гонщик из Омска Андрей Муленко врезался в ассистентов судей. Преодолев дистанцию, его Chevrolet Corvette Custom Turbo пересек финишную черту. Муленко начал сбрасывать скорость, но у его машины не сработал парашют.

В результате автомобиль на скорости порядка 272 км/ч влетел в ограждение из использованных покрышек. Серьезно пострадали двое ассистентов судей, которые находились за ограждением. Оба доставлены в больницу. У одного из них многочисленные переломы, разрывы легких и печени; у второго – также множество переломов и черепно-мозговая травма.

Как сообщает НГС.Омск, сам Муленко не пострадал. По итогам гонки он, проехав дистанцию за 8,2 секунды, занял второе место в классе FSB.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 37
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