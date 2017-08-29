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В региональном Минсельхозе озвучили причины появления АЧС в Омской области
Причиной масштабного распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Омской области стал человеческий фактор, сказал в глава регионального Минсельхоза Максим Чекусов.
Где-то почтальон разнес, где-то человек из исправительной колонии № 8 поехал в Исилькульский район и заразил там свиней, где-то водители. Были случаи, когда ветеринар делал вакцины от обычной чумы, и наградил животных африканским вирусом. Сегодня сложно сказать, как у нас попал этот вирус в село Верблюжье,
— уточнил он в интервью Om1.ru.
По словам Чекусова, он лично встретился с Виктором Фикселем, на подворье которого впервые обнаружили вирус. Фермер никаких объяснений не дал, от проверки правдивости своих слов через детектор лжи отказался.
АЧС свирепствует в Омской области с середины июля. С вирусом борются введением карантинных зон в очагах появления болезни и сжиганием свиней, оказавшихся в зоне карантина. Фермеры получают компенсации за утраченное поголовье. Однако сложившейся ситуацией многие из них недовольны. Свои претензии они высказали на митинге.
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