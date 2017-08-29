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НовостиРоссия

В Сети обсуждают финал седьмого сезона «Игры престолов»

В Сети обсуждают финал седьмого сезона «Игры престолов»
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Осторожно: текст содержит спойлеры.
29.08.2017 01:41
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То, чего так ждали поклонники сериала «Игра Престолов» наконец-то свершилось. 27 августа вышла в свет седьмая серия очередного сезона. Она называется “Дракон и волк”. По словам кинокритиков, она стала более эпичной и красочной, но перестала удивлять сюжетными линиями.

Продолжительность новой серии «Игры Престолов» — целых 80 минут, что делает этот сериал похожий на полноценный фильм. Как говорят сами создатели эта серия оказалась самой длинной в истории сериала.

В последней серии армия Дейенерис настигла королевство Серсеи, которая расстается с Джейме, а Арья убивает Мизинца. Армия белых ходоков использует дракона для атаки на стену, а Джон и Дени вступают в интимный контакт. Ходоки, воскресив дракона и тем самым заставив его сражаться на своей стороне, используют его разрушительную силу в битвах. Он разрушает стену и все складывается в их пользу. Бран узнает настоящее имя Джона Сноу с помощью Сэма. Арья Старк выполняет то, к чему стремилась в течение всего сезона — убивает Мизинца. Эпизод с его убийством получился очень эпичным и хладнокровным.

По словам создателей, следующий 8 cезон станет самым дорогим за всю историю проекта. И это учитывая тот факт, что бюджет прошедших сезонов обошелся в сумму около 100 млн долларов. Как сообщают зарубежные СМИ, съемки финального сезона «Игры Престолов» начнутся в октябре 2017 года, а на экраны он выйдет в 2018 году.

Автор: Анна Петрушова
Просмотров: 78
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