Омские единороссы ответили на обвинения в подкупе избирателей

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Секретарь Омского отделения партии «Единая Россия» Юрий Тетянников ответил на обвинения «Коммунистов России» в подкупе избирателей. Претензии у неокоммунистов возникли из-за заявления лидера партийного списка единороссов о предстоящей покупке партией газоанализаторов, которые позволят следить за состоянием атмосферы в Омске.

Тетянников заявил, что его партия понимает проблемы, которые волнуют омичей.

Поскольку в городе нечем дышать и с этим никто не разбирается, мы приняли решение взять ситуацию в свои руки. Мы купили газоанализаторы и на неделе начнем выезды по жалобам граждан на запах. Будем замерять, да. А по поводу жалобы… Неожиданно, конечно. Но пусть жалуются. Пусть избирком разбирается. Но наша позиция очевидна: мы понимаем проблемы, которые волнуют омичей, и будем делать то, что нужно жителям нашего города,

— сказал Тетянников.

Как сообщал ранее Омскпресс, счел заявление о покупке газоанализаторов способом подкупа избирателей и обратился с жалобой в избирком. Ответа от избиркома пока не последовало.