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«Авангард» одержал четвертую подряд победу в КХЛ
Омский «Авангард» сумел обыграть московский «Спартак» в рамках очередного тура чемпионата КХЛ. Игра, прошедшая в Омске, закончилась со счетом 4:2.
Эта победа стала четвертой подряд для омской команды.
«Авангард» – «Спартак» – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
1:0 – Пьянов (Кугрышев) – 16:50 (5x5)
1:1 – Орлов (Никонцев, Кузнецов) – 19:15 (5x5)
2:1 – Петерссон (Мартынов, Густафссон) – 30:37 (5x4)
2:2 – Хохлачёв (Лаюнен, Стоа) – 44:31 (5x3)
3:2 – Семёнов (Лисов, Лемтюгов) – 51:03 (5x5)
4:2 – Хохряков (Галимов) – 56:32 (5x5)
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журналист, спортивный обозреватель
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