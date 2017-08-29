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НовостиСпорт в Омске

«Авангард» одержал четвертую подряд победу в КХЛ

«Авангард» одержал четвертую подряд победу в КХЛ
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На этот раз омская команда обыграла московский «Спартак».
28.08.2017 23:01
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Омский «Авангард» сумел обыграть московский «Спартак» в рамках очередного тура чемпионата КХЛ. Игра, прошедшая в Омске, закончилась со счетом 4:2.

Эта победа стала четвертой подряд для омской команды.

«Авангард» – «Спартак» – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

1:0 – Пьянов (Кугрышев) – 16:50 (5x5)

1:1 – Орлов (Никонцев, Кузнецов) – 19:15 (5x5)

2:1 – Петерссон (Мартынов, Густафссон) – 30:37 (5x4)

2:2 – Хохлачёв (Лаюнен, Стоа) – 44:31 (5x3)

3:2 – Семёнов (Лисов, Лемтюгов) – 51:03 (5x5)

4:2 – Хохряков (Галимов) – 56:32 (5x5)

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 50
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