Новости → Общество в Омске
Жители Омска вернули городу фонтан «Знаки зодиака»
Фонтан «Знаки зодиака», разрушенный в начале века на территории Дворца пионеров, возродили по инициативе и на личные средства омичей на улице Волочаевская в центре Омска.
Фонтан расположен около дома 13Г и был восстановлен усилиями участников омской группы «Астрология счастливых отношений» и живущих рядом активных граждан.
Две недели омичи на личные средства чинили насос, украшали борты фонтана и декорировали дно чаши в теме всех знаков зодиака. Фонтан открыт и будет работать в выходные дни вплоть до закрытия сезона.
Читайте также:
Чума свиней выгнала омских фермеров на митинг
Они считают, что масштабы распространения вируса преувеличены.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Молодой омич подарил Путину икону
Омские бабушки борются с закладчиками
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Новости компаний
Kodak вернулся на российский рынок
Россияне летом стали брать больше кредитов
Россияне продолжают много читать
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000