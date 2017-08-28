Жители Омска вернули городу фонтан «Знаки зодиака»

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Фонтан «Знаки зодиака», разрушенный в начале века на территории Дворца пионеров, возродили по инициативе и на личные средства омичей на улице Волочаевская в Омске.

Фонтан «Знаки зодиака», разрушенный в начале века на территории Дворца пионеров, возродили по инициативе и на личные средства омичей на улице Волочаевская в центре Омска.

Фонтан расположен около дома 13Г и был восстановлен усилиями участников омской группы «Астрология счастливых отношений» и живущих рядом активных граждан.

Две недели омичи на личные средства чинили насос, украшали борты фонтана и декорировали дно чаши в теме всех знаков зодиака. Фонтан открыт и будет работать в выходные дни вплоть до закрытия сезона.