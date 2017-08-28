Новости → Россия
В Москве проведут первый иммерсивный спектакль для детей
9 сентября на территории «Городской фермы» ВДНХ в Москве заработает «Трогательный театр», где состоится эксклюзивная премьера детского иммерсивного (обеспечивающего полный эффект присутствия) спектакля по басням Крылова. В процессе спектакля домашних животных можно трогать, гладить и кормить. Кроме того, маленьким зрителям предстоит принять участие в мастер-классах по лепке и рисованию.
«Басни Крылова» — дебютная постановка «Трогательного театра», которая откроет серию спектаклей. Иммерсивное представление позволит детям полностью погрузиться в творческую атмосферу сказки. При помощи разных жанров визуального и исполнительского искусства, а также современных технологий дети смогут не просто окунуться в мир басен Крылова, а принять активное участие в реализации творческой задумки режиссера. Оказываясь в разных сценах действия, зрители будут выстраивать структуру представления по своему собственному импровизированному сценарию.
В каждой зоне театра профессиональные актеры и около десяти животных разыграют 14 басен Ивана Андреевича Крылова: «Слон и моська», «Лисица и ворона», «Кукушка и петух», «Квартет», «Ларчик», «Стрекоза и Муравей», «Лебедь, рак и щука» и другие. В озвучке басен приняли участие известные актеры, ведущие, певцы и артисты: Тутта Ларсен, Алексей Кортнев, Вера Брежнева, Теона Дольникова, Антоха МС и другие.
Читайте также:
Россияне летом стали брать больше кредитов
В июле 2016 г. было выдано 2,51 млн кредитов на 323,63 млрд руб. Рост объемов и количества новых выдач был отмечен во всех сегментах розничного кредитования.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Москве пройдет VI Международная выставка каллиграфии
Омские бабушки борются с закладчиками
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Kodak вернулся на российский рынок
Россияне летом стали брать больше кредитов
Россияне продолжают много читать
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000