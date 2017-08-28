В Москве проведут первый иммерсивный спектакль для детей

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9 сентября на территории «Городской фермы» ВДНХ в Москве заработает «Трогательный театр», где состоится эксклюзивная премьера детского иммерсивного (обеспечивающего полный эффект присутствия) спектакля по басням Крылова. В процессе спектакля домашних животных можно трогать, гладить и кормить. Кроме того, маленьким зрителям предстоит принять участие в мастер-классах по лепке и рисованию.

«Басни Крылова» — дебютная постановка «Трогательного театра», которая откроет серию спектаклей. Иммерсивное представление позволит детям полностью погрузиться в творческую атмосферу сказки. При помощи разных жанров визуального и исполнительского искусства, а также современных технологий дети смогут не просто окунуться в мир басен Крылова, а принять активное участие в реализации творческой задумки режиссера. Оказываясь в разных сценах действия, зрители будут выстраивать структуру представления по своему собственному импровизированному сценарию.

В каждой зоне театра профессиональные актеры и около десяти животных разыграют 14 басен Ивана Андреевича Крылова: «Слон и моська», «Лисица и ворона», «Кукушка и петух», «Квартет», «Ларчик», «Стрекоза и Муравей», «Лебедь, рак и щука» и другие. В озвучке басен приняли участие известные актеры, ведущие, певцы и артисты: Тутта Ларсен, Алексей Кортнев, Вера Брежнева, Теона Дольникова, Антоха МС и другие.