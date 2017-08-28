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Kodak вернулся на российский рынок
Хорошо известный в России бренд Kodak возвращается на российский рынок с совершенно новыми устройствами — в преддверии осени на полках российских магазинов будут представлены новые планшеты Kodak Tablet сразу двух форм-факторов.
Выступая техническим партнером, компания Archos помогает Kodak вернуться на российский рынок с принципиально новыми для компании устройствами. Яркие, производительные и доступные планшеты Kodak Tablet 7 и Kodak Tablet 10 призваны вернуть российским покупателям яркие впечатления, связанные со знаменитым брендом.
Визуальный язык Kodak сохранен в новых планшетах – устройства выпускаются в корпусах ярко-желтого и черного цветов, традиционных для компании. Планшеты с 7 и 10.1-дюймовыми IPS-экранами построены на мощных 64-битных 4-ядерных процессорах Mediatek. Они способны выходить в интернет не только через Wi-Fi, но и 3G.
Благодаря модулю GPS, Kodak Tablet может служить автомобильным навигатором, в том числе для нужд такси. Встроенная память расширяется картами MicroSD, а через разъем USB-OTG к планшетам можно подключить клавиатуру, фотокамеру или внешние накопители. Kodak Tablet имеют не только достойные технические характеристики, но и поставляются с набором мощных приложений CYBERLINK для творческой и профессиональной обработки фотографий.
Официальные продажи в России стартуют в торговой сети «Связной». Рекомендованная цена Kodak Tablet 7 составит 5 999 рублей, а Kodak Tablet 10 – 8 799 рублей.
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