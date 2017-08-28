Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
28
августа
пн
Ночь +19
Утро +22
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.40 58.75
EUR69.75 69.95
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (compatible; GrapeshotCrawler/2.0; +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php)

НовостиРоссия

Kodak вернулся на российский рынок

Kodak вернулся на российский рынок
Хорошо известный в России бренд Kodak возвращается на российский рынок с совершенно новыми устройствами.
28.08.2017 19:30
Поделиться:

Хорошо известный в России бренд Kodak возвращается на российский рынок с совершенно новыми устройствами — в преддверии осени на полках российских магазинов будут представлены новые планшеты Kodak Tablet сразу двух форм-факторов.

Выступая техническим партнером, компания Archos помогает Kodak вернуться на российский рынок с принципиально новыми для компании устройствами. Яркие, производительные и доступные планшеты Kodak Tablet 7 и Kodak Tablet 10 призваны вернуть российским покупателям яркие впечатления, связанные со знаменитым брендом.

Визуальный язык Kodak сохранен в новых планшетах – устройства выпускаются в корпусах ярко-желтого и черного цветов, традиционных для компании. Планшеты с 7 и 10.1-дюймовыми IPS-экранами построены на мощных 64-битных 4-ядерных процессорах Mediatek. Они способны выходить в интернет не только через Wi-Fi, но и 3G.

Благодаря модулю GPS, Kodak Tablet может служить автомобильным навигатором, в том числе для нужд такси. Встроенная память расширяется картами MicroSD, а через разъем USB-OTG к планшетам можно подключить клавиатуру, фотокамеру или внешние накопители. Kodak Tablet имеют не только достойные технические характеристики, но и поставляются с набором мощных приложений CYBERLINK для творческой и профессиональной обработки фотографий.

Официальные продажи в России стартуют в торговой сети «Связной». Рекомендованная цена Kodak Tablet 7 составит 5 999 рублей, а Kodak Tablet 10 – 8 799 рублей.

Автор: Варвара Кошкина
Просмотров: 84
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: планшет, техника, Kodak, старт продаж, Archos

Читайте также:

Изображение

Россияне летом стали брать больше кредитов

В июле 2016 г. было выдано 2,51 млн кредитов на 323,63 млрд руб. Рост объемов и количества новых выдач был отмечен во всех сегментах розничного кредитования.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости рубрики

На российский рынок вышел новый смартфон Neffos X1 Lite

На российский рынок вышел новый смартфон Neffos X1 Lite

321 просмотров, комментировать
Более 400 российских туристов не могут вернуть деньги за туры в Турцию

Более 400 российских туристов не могут вернуть деньги за туры в Турцию

234 просмотров, комментировать
В Москве пройдет VI Международная выставка каллиграфии

В Москве пройдет VI Международная выставка каллиграфии

193 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске девушка заплатила мошенникам 3600 за несуществующий приз

В Омске девушка заплатила мошенникам 3600 за несуществующий приз

139 просмотров, комментировать
Россияне рассказали, как они используют записи с видеорегистраторов

Россияне рассказали, как они используют записи с видеорегистраторов

128 просмотров, комментировать
Омские бабушки борются с закладчиками

Омские бабушки борются с закладчиками

152 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2255 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5203 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Эглит Николай Рудольфович
Эглит Николай Рудольфович

// «Спасите Омск!» проскандировали омичи на митинге против плохих дорог

Все упоминания (9)

Васильев Вячеслав Михайлович
Васильев Вячеслав Михайлович

// Омские маршрутки скоро могут перейти на безналичный расчёт

Все упоминания (68)

Голушко Андрей Иванович
Голушко Андрей Иванович

// СМИ: Мэром Омска станет Фролов, а губернатором региона — Голушко

Все упоминания (128)

Кросс Наций
Кросс Наций

// "Кросс наций – 2011" собрал более 17 тысяч любителей бега

Все упоминания (4)

ГорСвязь
ГорСвязь

// Провайдер подключил милиционеров к аварии

Все упоминания (1)

Зеленый остров
Зеленый остров

// В День города на Иртыше пройдет регата

Все упоминания (226)

Администрация Омска
Администрация Омска

// В Омске автобусы будут возить дачников трижды в неделю

Все упоминания (4579)

Омские кабельные сети, ООО
Омские кабельные сети, ООО

// Легендарный хоккеист Андрей Николишин открыл омичам секреты хоккейного мастерства

Все упоминания (45)

Акция
Акция

// Самым богатым депутатом Заксобрания Омской области стал Сергей Калинин

Все упоминания (41)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
Утренний комментарий: Доллар снижается, рынки сохраняют оптимизм

Утренний комментарий: Доллар снижается, рынки сохраняют оптимизм

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
В Москве проведут первый иммерсивный спектакль для детей

В Москве проведут первый иммерсивный спектакль для детей

19 просмотров, комментировать
Kodak вернулся на российский рынок

Kodak вернулся на российский рынок

54 просмотров, комментировать
Россияне рассказали, как они используют записи с видеорегистраторов

Россияне рассказали, как они используют записи с видеорегистраторов

128 просмотров, комментировать
Россияне летом стали брать больше кредитов

Россияне летом стали брать больше кредитов

121 просмотров, комментировать
Россияне продолжают много читать

Россияне продолжают много читать

123 просмотров, комментировать
СМИ: iPhone 8 выйдет 12 сентября и будет стоить от 999 долларов

СМИ: iPhone 8 выйдет 12 сентября и будет стоить от 999 долларов

272 просмотров, комментировать
Популярно
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2393 просмотров, комментировать
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

1968 просмотров, комментировать
Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

1765 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик