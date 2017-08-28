В Омске определили самых послушных собак

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На стадионе Областного центра спортивно-служебного собаководства в Омске прошли соревнования по принципу «мастершафта» в дрессировочных дисциплинах.

На стадионе Областного центра спортивно-служебного собаководства в Омске прошли соревнования по принципу «мастершафта» в дрессировочных дисциплинах. В соревнованиях приняли участие три команды — детская, женская и мужская.

Всего участие в воскресных «Веселых стартах» с собаками приняло 60 человек — по 20 в каждой команде. Собаки разных пород и беспородные питомцы вместе с хозяевами продемонстрировали слаженную работу и навыки, полученные в результате дрессировки.