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В Омске определили самых послушных собак
На стадионе Областного центра спортивно-служебного собаководства в Омске прошли соревнования по принципу «мастершафта» в дрессировочных дисциплинах. В соревнованиях приняли участие три команды — детская, женская и мужская.
Всего участие в воскресных «Веселых стартах» с собаками приняло 60 человек — по 20 в каждой команде. Собаки разных пород и беспородные питомцы вместе с хозяевами продемонстрировали слаженную работу и навыки, полученные в результате дрессировки.
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