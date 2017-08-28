В Омск пришли «Чистые Игры»

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10 сентября на «Зеленом острове» в Омске состоится «Перезагрузка» — всероссийская акция, которая призывает всех жителей нашей страны изменить отношение к мусору, к потреблению и экологическим проблемам вообще.

10 сентября на «Зеленом острове» в Омске состоится «Перезагрузка» — всероссийская акция, которая призывает всех жителей нашей страны изменить отношение к мусору, к потреблению и экологическим проблемам вообще. Омичей зовут собирать мусор в формате игры. За мешки с отходами победителей ждут подарки, а всем участникам и болельщикам обещают интересные лекции и мастер-классы.

В рамках проекта на «Зеленом острове» участникам нужно будет найти мусор на территории парка, а за его сбор будут выдавать очки. Побеждает та команда, что наберет больше всех очков — их ждет приз от организаторов. Интересно, что за разные виды мусора начисляется разное количество баллов.

Организаторами «Чистых игр» в Омске выступил студенческий совет СибАДИ, а спонсорами стали крупные компании, в том числе ОНПЗ.

«Чистые Игры» — командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проводятся на загрязненных территориях. Победители получают призы от спонсоров. Все мероприятия всегда согласуются с местной администрацией. Участники акции в игровой форме получают опыт обращения с отходами, опыт сортировки отходов. Берут на себя ответственность за очищенную территорию, знакомятся друг с другом, вместе делают доброе дело. За одну игру 100-200 человек обычно собирают 2-6 тонн мусора, из которых половина уходит в переработку.