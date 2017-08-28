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НовостиОбщество в Омске

Зампред правительства Омской области отчитался Медведеву о подготовке к новому учебному году

Зампред правительства Омской области отчитался Медведеву о подготовке к новому учебному году
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По словам Андрея Новоселова, все школы уже готовы принимать учеников. 
28.08.2017 18:54
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Первый зампред правительства Омской области Андрей Новоселов отчитался премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о подготовке региона к началу нового учебного года.

По словам Новоселова, с сентября приступят к работе 1333 учебных заведения: 725 школ, 37 колледжей и ПТУ, 98 учреждений дополнительного образования и 467 заведений для дошкольников.

650 миллионов рублей было потрачено на укрепление материально-технической базы учебных заведений. В школьные библиотеки закупили более 572 тысяч экземпляров учебной литературы.

Новоселов акцентировал внимание на проблеме безопасности детей. Так, в 35 учебных заведениях были установлены системы видеонаблюдения и дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны.

Зампред регионального правительства добавил, что все образовательные организации омской области готовы к новому учебному году.

Автор: Марина Петрова
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