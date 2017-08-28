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Омичи собрали более 480 тысяч рублей для многодетных семей
Примерно за месяц, прошедший со старта акции «Семя помогает семье», удалось собрать более 480 тысяч рублей. Средства поступили на счет региональной общественной организации помощи и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Ты не один». На эти деньги купили 216 ранцев и канцелярских наборов для первоклассников и 786 канцелярских наборов для остальных школьников.
Кроме этого, в центры соцобслуживания омичи принесли более 10,8 тысяч вещей и пар обуви, 23 тысячи единиц канцелярских принадлежностей и портфелей.
Всего помощь оказана 1504 семьям, такие данные привел министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.
Цель акции «Семья помогает семье» – помочь собрать в школу детей из многодетных и неполных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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