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НовостиОбщество в Омске

Омичи собрали более 480 тысяч рублей для многодетных семей

Омичи собрали более 480 тысяч рублей для многодетных семей
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В регионе прошла акция «Семья помогает семье».
28.08.2017 18:35
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Примерно за месяц, прошедший со старта акции «Семя помогает семье», удалось собрать более 480 тысяч рублей. Средства поступили на счет региональной общественной организации помощи и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Ты не один». На эти деньги купили 216 ранцев и канцелярских наборов для первоклассников и 786 канцелярских наборов для остальных школьников.

Кроме этого, в центры соцобслуживания омичи принесли более 10,8 тысяч вещей и пар обуви, 23 тысячи единиц канцелярских принадлежностей и портфелей.

Всего помощь оказана 1504 семьям, такие данные привел министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

Цель акции «Семья помогает семье» – помочь собрать в школу детей из многодетных и неполных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Автор: Марина Петрова
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