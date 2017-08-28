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НовостиПроисшествия в Омске

После ДТП на Черлакском тракте жадные омичи собирают рассыпавшийся лук

После ДТП на Черлакском тракте жадные омичи собирают рассыпавшийся лук
Источник картинки
В соцсетях обсуждают, стыдно ли быть халявщиком.
28.08.2017 18:27
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О жадных омичах, которые собирают чужой лук, рассыпавшийся после ДТП, написали сегодня в одной из городских групп в соцсетях. Девушка, ставшая очевидцем, опубликовала фото с места происшествия.

На Черлакском, в сторону Московки авария, рассыпался лук!! Люди собирают.. Стыдно за них. Воняет страшно, я прослезилась!!! Всем лука!

̶  подписала фотографию Арина Б.

Другие омичи стали активно обсуждать любителей халявы. 

На халяву уксус сладкий и хлорка –  творог.

̶  считает Евгений Б.

Почему собирают лук они, а стыдно мне...

– задумался Паша Б.

Что стыдного, у каждого разный достаток. Да и пропадет же. А так скушают.

– защищает собирателей Михаил А.

Михаил, у водилы беда, а тут люди еще...

̶  переживает Виталий Ч.

Мародеры.

– считает Владимир И.

Хххххалявка, которая на статью тянет)

̶  уверен пользователь под ником «граф Орлов».

Собирают не от лучшей жизни. Да и жадные до холявы потому, что большинство не живет, а выживает.

– сочувствует согражданам Станислав Б.

Стыдно за наше государство,которое толкает людей на такие поступки.

̶  высказался Евгений Г.

Блииин, да при чем тут государство, это менталитет такой, в СССР такое случись, точно так же бы пошли собирать, халява у нашего народа в крови.

– не согласен Денис Д.

Вот какой народ блинами с лопаты кормить надо... Стыдно за державу.

̶  откликнулся администратор группы «Отдам даром ДЕТСКИЕ ВЕЩИ Омск»

На рынке по 40 р. за 1 кг., а тут бесплатно.

– уточняет Жанель И.

Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов о луковом ДТП на данный момент не поступало. Сумма ущерба, причиненная перевозчику, неизвестна.

Автор: Дарья Нуриева
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