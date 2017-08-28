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После ДТП на Черлакском тракте жадные омичи собирают рассыпавшийся лук
О жадных омичах, которые собирают чужой лук, рассыпавшийся после ДТП, написали сегодня в одной из городских групп в соцсетях. Девушка, ставшая очевидцем, опубликовала фото с места происшествия.
На Черлакском, в сторону Московки авария, рассыпался лук!! Люди собирают.. Стыдно за них. Воняет страшно, я прослезилась!!! Всем лука!
̶ подписала фотографию Арина Б.
Другие омичи стали активно обсуждать любителей халявы.
На халяву уксус сладкий и хлорка – творог.
̶ считает Евгений Б.
Почему собирают лук они, а стыдно мне...
– задумался Паша Б.
Что стыдного, у каждого разный достаток. Да и пропадет же. А так скушают.
– защищает собирателей Михаил А.
Михаил, у водилы беда, а тут люди еще...
̶ переживает Виталий Ч.
Мародеры.
– считает Владимир И.
Хххххалявка, которая на статью тянет)
̶ уверен пользователь под ником «граф Орлов».
Собирают не от лучшей жизни. Да и жадные до холявы потому, что большинство не живет, а выживает.
– сочувствует согражданам Станислав Б.
Стыдно за наше государство,которое толкает людей на такие поступки.
̶ высказался Евгений Г.
Блииин, да при чем тут государство, это менталитет такой, в СССР такое случись, точно так же бы пошли собирать, халява у нашего народа в крови.
– не согласен Денис Д.
Вот какой народ блинами с лопаты кормить надо... Стыдно за державу.
̶ откликнулся администратор группы «Отдам даром ДЕТСКИЕ ВЕЩИ Омск»
На рынке по 40 р. за 1 кг., а тут бесплатно.
– уточняет Жанель И.
Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов о луковом ДТП на данный момент не поступало. Сумма ущерба, причиненная перевозчику, неизвестна.
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После ДТП на Черлакском тракте жадные омичи собирают рассыпавшийся лук
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