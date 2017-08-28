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НовостиЭкономика в Омске

Росавтодор выделил на ремонт трассы Муромцево – Седельниково почти 80 млн рублей

Росавтодор выделил на ремонт трассы Муромцево – Седельниково почти 80 млн рублей
На эти деньги приведут в порядок 9,6 км дороги.
28.08.2017 18:28
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В этом году продолжат ремонтировать трассу Омск – Муромцево – Седельниково. Средства на это выделил Росавтодор еще в декабре прошлого года, однако тогда их не потратили. Речь идет о 78,7 миллионах рублей.

На эти деньги приведут в порядок 9,6 км дороги Муромцево – Седельниково в Муромцевском районе. Там сделают покрытие из щебёночно-песчаной смеси.

По информации пресс-службы правительства Омской области, на ремонт оставшейся части (32,2 км) необходимы еще 173,3 миллиона рублей. Их выделят в рамках программы «Развитие транспортной системы Омской области». В следующем году поступят 100 миллионов рублей, а еще через год – 73,3 миллиона рублей.

Автор: Марина Петрова
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