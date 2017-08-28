В Омске прошли соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта

CCBot/3.0 (http://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)

На базе отдыха «Политотдел» в эти выходные прошел открытый чемпионат и Первенство Омской области (является этапом Кубка России) по бесснежным дисциплинам ездового спорта, в котором приняли участие не только ездовые породы собак, но и все желающие.

Гонка «ТYргэн Айан» — «Быстрые старты» — собрала 163 спортсмена из 10 регионов России и Казахстана. В соревнованиях было семь юниорских и восемь основных дисциплин с разделением на 16 классов. Из-за сильной жары старт соревнований пришлось переместить на 10 часов вечера и на 5 утра. Победителей определяли по итогам двух стартов и награждали по дисциплине в каждом классе.