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Сына мексиканского писателя чуть не убили в Омске
Сегодня мексиканское издание La Razon опубликовало колонку известного на родине писателя Франсиско Инохоса, который пожаловался на неудачную поездку своего сына в Омск три года назад. Вспомнить о неприятном инциденте писателя заставила его работа в конкурсе, проводимом под эгидой ООН и национальной комиссии по правам человека, где предлагалось порассуждать, как помочь беженцам адаптироваться к жизни в Мексике.
Франсиско Инохоса считает, что ксенофобия и расизм распространены во всём мире, но самое страшное — когда от них страдают дети.
Моего сына несколько лет назад трое крепких парней избили в Омске, в Сибири, только потому, что посчитали его чеченцем. Ему пришлось притвориться мёртвым, чтобы его прекратили бить. Он отделался ушибами и сломанными рёбрами,
— поделился писатель переживаниями со своими читателями на страницах La Razon.
Франсиско Инохоса — известный детский писатель. В 2012 году он стал автором ежегодного послания детям мира, выпускаемого ежегодно с 1967 г. по инициативе и решению Международного совета по детской книге (IBBY). В 2016 году Инохоса стал послом на Международной выставке детской книги. А в этом году он стал членом жюри упомянутого выше конкурса для подростков «Подруги и друзья из других стран».
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