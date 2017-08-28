Горой мусора в Парке Победы занялась прокуратура

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На проблему в ведомстве обратили после публикаций в СМИ.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверять информацию о несанкционированных свалках в Парке Победы. К делу будут привлечены специалисты регионального Минприроды.

В целях устранения данных нарушений будут проведены необходимые проверочные мероприятия и приняты меры к их устранению,

— заверили в прокуратуре.

На проблему в ведомстве обратили внимание после публикаций в СМИ, которые в свою очередь, опирались на публикации в социальных сетях. Там появились фотографии с несанкционированными свалками.