В Омске девушка заплатила мошенникам 3600 за несуществующий приз

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Доверчивая 26-летняя омичка хотела получить бесплатный смартфон, но вместо этого лишилась 3600 рублей. Как стало известно Омскпресс, девушка зарегистрировалась в одной из групп в соцсетях, в которой предлагали ценные призы за репосты. Вскоре ей пришло сообщение, что она выиграла брендовый смартфон. Чтобы получить свой приз, надо было лишь оплатить его доставку, страховку и комплектацию. Омичка перевела на указанный счет 3600 рублей, но смартфон так и не получила.

Любительница халявы обратилась в чкаловское отделение полиции, чтобы вернуть свои деньги. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщает областное УМВД,