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НовостиРоссия

Россияне рассказали, как они используют записи с видеорегистраторов

Россияне рассказали, как они используют записи с видеорегистраторов
Источник картинки
Большинству россиян — 60% опрошенных — повезло, и им еще не приходилось использовать видеозапись для доказательства собственной невиновности.
28.08.2017 17:22
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В социальной сети «ВКонтакте» завершился всероссийский опрос, в котором приняли участие более 5000 человек в возрасте от 18 до 45 лет. В ходе исследования россияне рассказали, как используют видеорегистраторы и записи, сделанные с их помощью.

На вопросы отвечали водители из всех регионов РФ, но активнее всего оказались водители из Центрального федерального округа — они составили пятую часть опрошенных. Количество участников из Северо-Западного, Сибирского и Приволжского федеральных округов оказалось примерно равным – по 16%, а доля остальных регионов составила от 6 до 9%.

Ответ на вопрос «Для чего вы ведёте запись при помощи видеорегистратора?» был вполне предсказуем: почти 57% опрошенных считают, что видео — это хороший аргумент при возникновении спорных ситуаций. Ещё 20% утверждают, что регистратор может защитить от неправомерных действий сотрудников ДПС и неадекватных водителей, а 14,5% участников признались, что просто фиксируют всё, что происходит с ними на дороге.

Самый главный вопрос —«Помогла ли вам запись с видеорегистратора в суде?» — выявил закономерность эффективности видеорегистраторов. Более четверти опрошенных подтвердили: да, именно видеофиксация ДТП стала основанием для принятия решения о невиновности водителя.

А вот 15% столкнулись с нарушением правовых норм: у них отказались принять запись при разборе происшествия. И это несмотря на то, что в России с 2016 года действует федеральный закон, который признаёт видео с регистраторов официальным доказательством в суде.

К счастью, большинству россиян — 60% опрошенных — повезло, и им еще ни разу не приходилось использовать видеозапись для доказательства собственной невиновности.

Автор: Варвара Кошкина
Просмотров: 103
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