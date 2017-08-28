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Это произошло у остановки «Садко».

На проспекте Мира в Омске «десятка» насмерть сбила пешехода

Пользователи социальных сетей сообщили о смертельном ДТП на проспекте Мира. По словам очевидцев, ВАЗ 2110 у остановки «Садко» сбил мужчину. Пострадавший погиб на месте.

На снимках, опубликованных в паблике «ЧП Омск» виден мужчина, совершивший наезд. Он держится руками за голову.

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