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Чума свиней выгнала омских фермеров на митинг
Омские фермеры, пострадавшие от африканской чумы свиней (АЧС), вышли на митинг. Около сотни жителей районов региона собрались на Театральной площади, чтобы заявить о своем тяжелом положении.
По мнению участников акции, масштабы распространения вируса на территории Омской области не столь велики, как об этом объявляют официально. Селяне сетуют на то, что не всем показывают документы, согласно которым принято решение об уничтожении животных в их районе.
Также митингующие указывают на то, что несмотря на полученные за утраченное поголовье компенсации, им будет трудно завести новое хозяйство. По ветеринарным правилам свиноводством заниматься нельзя еще на протяжении года, а предложенные индюшки и курочки не будут столь рентабельными.
Первую вспышку АЧС официально зафиксировали в Омской области в середине июля. После этого вирус охватил 12 муниципальных районов и город Омск. Чтобы не допустить дальнейшего распространения АЧС, животных уничтожают. Всего отчуждено уже почти 13,5 тысяч голов свиней общим весом 836,5 тонны. Фермеры получают компенсации.
Ранее, как сообщал Омскпресс, региональный Россельхознадзор уличил ветслужбы в сжигании свиней без взятия проб на АЧС.
Источник фото: НГС.Омск
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