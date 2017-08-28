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Ранее он уже неоднократно убегал к своим родственникам.

В Омске 13-летний детдомовец в футболке «Крым» совершил пятый побег

Омская полиция разыскивает 13-летнего детдомовца. Он уже пятый раз за полгода пытается сбежать из-под опеки государства. Два дня назад подросток самовольно ушел из больницы в Кировском округе, сообщается на сайте областного УМВД.

Правоохранители опубликовали приметы Александра К. Он худой, одет легко: в сланцы, шорты и футболку с надписью «Крым». На поимку беглеца ориентированы все омские полицейские.

Как стало известно Омскпресс, ранее мальчик уже неоднократно пытался убежать к своим родственникам. Причины, по которым мальчик попал в детдом, но не желает там находится, на данный момент неизвестны. Официальных комментариев от лиц, ответственных за воспитание ребенка, не поступало.